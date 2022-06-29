Детский лагерь «Гандвиг» в Кандалакшском районе начнут реконструировать в 2023 году Фото: Антон ЗАБИРОВ

Бывший глава Кандалакши, а после Кандалакшского района, а теперь депутат Мурманской областной Думы Михаил Павлов во время отчета губернатора по работе за 2021 год задал вопрос о судьбе лагеря «Гандвиг».

В нем с трудом прошел ремонт, а потом стало известно о планах на создание на его базе «Лагеря настоящих героев». Но пока к воплощению не приступили. Как отметил Андрей Чибис, процесс начнется в 2023 году.

- Мы должны получить современный и удобный оздоровительный лагерь с функцией патриотического воспитания. Чтобы он работал не два-три месяца летом, а весь год имел специальные программы, - ответил на вопрос депутата Андрей Чибис.

Напомним: губернатор также прокомментировал переезд животных из мурманского океанариума.

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