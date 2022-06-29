Снова будем страдать. Жара решила не уходить из Мурманской области

Так что тем северянам, кто плохо переносит жару, стоит остаться дома. Фото: Антон ЗАБИРОВ

29 июня испытало жителей Мурманской области жарой. В некоторых населенных пунктах столбик термометра поднялся до +32. И хоть синоптики обещали, что с 30 числа станет прохладнее, пока этот прогноз не сбывается.

- По данным Мурманского УГМС, во второй половине дня 30 июня 2022 года на юге и в центральной части Мурманской области ожидается сильная жара, максимальная температура воздуха +30…+32 градуса, - предупредили в МЧС по Мурманской области.

Так что тем северянам, кто плохо переносит жару, стоит остаться дома.

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