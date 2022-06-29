Два человека в реанимации: в Ковдоре произошел серьезный пожар из-за короткого замыкания

Точные причины пожара устанавливаются. Фото: vk.com/murman01

29 июня в Ковдоре на улице Комсомольской, 3а случился серьезный пожар. Вспыхнула квартира на втором этаже.

- Предположительно, из-за короткого замыкания в санузле сгорели стиральная машина и туалетные принадлежности на площади 6 квадратных метров. Квартира закопчена по всей площади. С помощью спасустройства спасены мужчина и женщина. Их на "скорой" доставили в реанимационное отделение, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

В тушении были задействованы 5 человек, 2 единицы техники. Точные причины пожара устанавливаются.

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