Юрий Сердечкин: "В районе Верхне-Ростинского шоссе на время испортится внешний вид"

В этом году подрядчик восстановит скальную отсыпку на участке, а в летом 2023 года устроит газон. Фото: администрация Мурманска

Глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин предупреждает водителей о ремонте дорог в городе, из-за чего пейзаж вокруг может выглядеть печально.

- У насыпи в районе пересечения автодороги «Кола» и Верхне-Ростинского шоссе на какое-то время испортится внешний вид окрестностей автодороги. Подрядчик сделает выборку скальной массы для нового полотна - продолжения трассы Р-21 «Кола» в сторону Североморска, - отметил глава в своем Telegram-канале.

Ливневая канализация, соединяющая озеро Большое с рекой Роста, система для пропуска вод, в том числе во время паводка, не пострадают. В этом году подрядчик восстановит скальную отсыпку на участке, а в летом 2023 года устроит газон.

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