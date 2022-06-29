Проезд по дороге Мишуково-Снежногорск ограничат на 10 дней

Дорогу будут перекрывать с 17.00 до 18.00, резервное время с 18.00 до 19.00. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области на 10 дней перекроют участок автодороги Мишуково - Снежногорск.

Как сообщили в Мурманскавтодоре, движение для всех видов транспорта будет закрыто с 1 по 10 июля на участке со 2 по 5 километр.

Ограничения связаны с проведением взрывных работ на объекте "Комплекс перегрузки угля "Лавна" в морском порту Мурманск". Дорогу будут перекрывать с 17.00 до 18.00, резервное время с 18.00 до 19.00.

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