Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество29 июня 2022 13:30

В Мурманске утвердили размеры стипендий главы города

Больше всего получат победители конкурса "Студент года"
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Совет депутатов утвердил стипендии на грядущий учебный год.

Совет депутатов утвердил стипендии на грядущий учебный год.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Мурманске утвердили размер студенческих стипендий главы города на 2022-2023 учебный год.

Согласно решению совета депутатов Мурманска, обучающиеся в высших учебных заведениях в очной форме будут получать 3500 рублей в месяц. Студенты профессиональных учебных заведений - 2500 рублей в месяц.

Больше всего размер стипендии у победителей городского конкурса "Студент года" - 5 тысяч рублей.

Напомним: в Мурманской области вводят именную стипендию для активной молодежи. Северяне смогут получать 15 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стали известны все хедлайнеры фестиваля "Териберка"-2022. На главной сцене выступят пять коллективов и исполнителей (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru