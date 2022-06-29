В Мурманске утвердили размеры стипендий главы города

Совет депутатов утвердил стипендии на грядущий учебный год. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Мурманске утвердили размер студенческих стипендий главы города на 2022-2023 учебный год.

Согласно решению совета депутатов Мурманска, обучающиеся в высших учебных заведениях в очной форме будут получать 3500 рублей в месяц. Студенты профессиональных учебных заведений - 2500 рублей в месяц.

Больше всего размер стипендии у победителей городского конкурса "Студент года" - 5 тысяч рублей.

Напомним: в Мурманской области вводят именную стипендию для активной молодежи. Северяне смогут получать 15 тысяч рублей.

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