С июля в Мурманской области запускается программа «Дом в Арктике»

В 2022 году на реализацию программы заложено 500 миллионов рублей. Фото: Влад КОМЯКОВ

Во время отчета о проделанной работе за 2021 год губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что с июля 2022 года начнет работать программа «Свой дом в Арктике».

Благодаря ей можно будут получить выплату на строительство дома, покупку готового здания или домкомплекта. Многодетные семьи в приоритетном порядке смогут получить 1,5 миллиона рублей, остальные - миллион.

В 2022 году на реализацию программы заложено 500 миллионов рублей.

Напомним: эксперты составили портрет покупателя недвижимости в Заполярье.

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