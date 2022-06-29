Следком проводит проверку по факту нападения собаки на 10-летнюю девочку в Титане

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Следственный комитет проводит проверку по факту нападения бродячей собаки на ребенка в Титане.

Пес укусил 10-летнюю девочку на детской площадке, ее госпитализировали в травматологическое отделение Апатитско-Кировской центральной городской больницы с диагнозом «укушенная рана». - Будут установлены обстоятельства произошедшего и дана юридическая оценка действиям должностных лиц, ответственных за организацию работы по отлову бродячих животных, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Мурманской области.

Напомним: также нападению собаки подверглась 58-летняя женщина из Апатитов.

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