В Апатитско-Кировскую больницу госпитализировали женщину и девочку после укусов бродячих собак

Обстоятельства инцидентов устанавливаются.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
58-летняя жительница Апатитов и 10-летняя девочка из поселка Титан подверглись нападению бродячих собак. Пациенток с укушенными ранами госпитализировали в Апатитско-Кировскую районную больницу.
Как сообщили "КП"-Мурманск" в пресс-службе УМВД по Мурманской области, полиция проводит проверку по факту произошедшего. Обстоятельства инцидентов устанавливаются.
Напомним: прокуратура обратилась в суд после нападения домашней собаки на пенсионерку в Мурманске.
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