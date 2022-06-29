В Апатитско-Кировскую больницу госпитализировали женщину и девочку после укусов бродячих собак

Обстоятельства инцидентов устанавливаются. Фото: Алексей БУЛАТОВ

58-летняя жительница Апатитов и 10-летняя девочка из поселка Титан подверглись нападению бродячих собак. Пациенток с укушенными ранами госпитализировали в Апатитско-Кировскую районную больницу.

Как сообщили "КП"-Мурманск" в пресс-службе УМВД по Мурманской области, полиция проводит проверку по факту произошедшего. Обстоятельства инцидентов устанавливаются.

Напомним: прокуратура обратилась в суд после нападения домашней собаки на пенсионерку в Мурманске.

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