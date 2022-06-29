За три года в Мурманскую область переехали 270 врачей

С января 2022 года переезжающие в Заполярье врачи получают единовременно миллион рублей, если заключают контракт на пять лет. Фото: Иван МАКЕЕВ

29 июня губернатор Мурманской области Андрей Чибис выступил с докладом о работе за 2021 год, а также отметил достижения за три года, что он возглавляет Заполярье.

Так, отдельно губернатор коснулся темы здравоохранения. Напомним: когда в марте 2019 года Андрей Чибис был назначен в наш регион, именно министр здравоохранения Валерий Перетрухин был первым, кого он отправил в отставку.

За три года в Мурманскую область удалось привлечь 270 врачей, частично решив одну из самых острых проблем - дефицита кадров.

Как отметил Андрей Чибис, с января 2022 года переезжающие в Заполярье врачи получают единовременно миллион рублей, если заключают контракт на пять лет.

За этот же срок обновили 121 машину «скорой помощи», лучевого оборудования с износом в 100%, и в целом приобрели 500 единиц медицинского оборудования.

С 2019 года открыли центр репродуктивных технологий, два центра амбулаторной онкопомощи, кабинет гемодиализа, три кабинета стресс-эхо, отделение хирургического лечения сложных нарушений сердца и т.д.

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