За три года в Мурманскую область переехали 270 врачей

С января 2022 года переезжающие в Заполярье врачи получают единовременно миллион рублей, если заключают контракт на пять лет.
Фото: Иван МАКЕЕВ
29 июня губернатор Мурманской области Андрей Чибис выступил с докладом о работе за 2021 год, а также отметил достижения за три года, что он возглавляет Заполярье.
Так, отдельно губернатор коснулся темы здравоохранения. Напомним: когда в марте 2019 года Андрей Чибис был назначен в наш регион, именно министр здравоохранения Валерий Перетрухин был первым, кого он отправил в отставку.
За три года в Мурманскую область удалось привлечь 270 врачей, частично решив одну из самых острых проблем - дефицита кадров.
Как отметил Андрей Чибис, с января 2022 года переезжающие в Заполярье врачи получают единовременно миллион рублей, если заключают контракт на пять лет.
За этот же срок обновили 121 машину «скорой помощи», лучевого оборудования с износом в 100%, и в целом приобрели 500 единиц медицинского оборудования.
С 2019 года открыли центр репродуктивных технологий, два центра амбулаторной онкопомощи, кабинет гемодиализа, три кабинета стресс-эхо, отделение хирургического лечения сложных нарушений сердца и т.д.
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