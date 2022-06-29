«Ростелеком» стал генеральным партнером форума «Умный город»

«Ростелеком» выступает инфраструктурным партнером государства и бизнеса по формированию и развитию в России цифровой экономики. Фото: ПАО Ростелеком

«Ростелеком» стал генеральным партнером III Всероссийского форума по развитию и трансформации городов «Умный город: Новые вызовы», который пройдет в Мурманске с 14 по 16 июля.

В рамках форума компания «Ростелеком» представит актуальные решения, используемые для создания умных городов и регионов. В их числе — аппаратно-программный комплекс «Безопасный город», комплексная платформа интеллектуального видеонаблюдения, информационно аналитическая платформа экологического мониторинга и другие проекты.

В своем приветствии форуму Максут Игоревич Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, подчеркнул важность развития подобных технологий: «Одним из ключевых вопросов, который будет обсуждаться на форуме в этом году, станет цифровая трансформация городов. Эта широкая тема включает в себя и доступность интернета и софта, и городские мобильные решения, и информационную безопасность. Информационные технологии заняли свое прочное место в развитии экономики городов, взаимодействии органов власти и населения, способствуют устранению цифрового неравенства, развитию регионов страны, делают более доступной связь последнего поколения для миллионов граждан».

Александр Логинов, вице-президент – директор МРФ «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком», об участии в форуме: «Создание умных городов и цифровизация регионов — крайне актуальная задача, решение которой будет напрямую влиять и на качество жизни, и на динамику экономического развития территорий. «Ростелеком» является одним из значимых участников этого процесса. У нашей компании есть необходимые технологические компетенции и инфраструктура, широкий портфель актуальных продуктов и успешный опыт их внедрения во многих регионах страны. Конечно, это большая совместная работа, и очень важно иметь площадки для взаимодействия и диалога, где все заинтересованные стороны могут поделиться своим опытом, обсудить лучшие практики и те или иные аспекты цифровой трансформации городов, определить дальнейшие планы и перспективы».

Обладая уникальным опытом и возможностями для реализации масштабных проектов, «Ростелеком» выступает инфраструктурным партнером государства и бизнеса по формированию и развитию в России цифровой экономики. С 2015 года компания занимается внедрением цифровых решений для создания умных городов. Работа в этом направлении соответствует стратегии развития «Ростелекома» и является ее неотъемлемой частью. На сегодняшний день уже реализовано более 500 проектов в 80+ субъектах РФ.

ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Подробнее: https://www.company.rt.ru/

Всероссийский форум по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город: Новые вызовы» — главное ежегодное событие проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город». В его работе примут участие представители правительства России, федеральных и региональных органов власти, государственных корпораций, ведущих компаний цифровой экономики и строительной отрасли. Организаторы форума — Минстрой России и правительство Мурманской области. Оператор форума — Urbanius Club. Подробнее: https://forumsmartcity.ru

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