В Кандалакшу приедет ярмарка "Наша рыба"

Фото: правительство Мурманской области
2 июля мобильная ярмарка «Наша рыба» будет гостить в Кандалакше.
Торговать рыбой и морепродуктами будут с 11.00 до 18.00 на улице Первомайской, 32 (вблизи кинотеатра "Нива"), сообщает АНО "Мурманконгресс".
На центральной площади Кандалакши встанут два фудтрака «Камбуз», с прилавков которых можно будет приобрести готовые блюда и напитки.
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