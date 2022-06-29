В Кандалакшу приедет ярмарка "Наша рыба"

Фото: правительство Мурманской области

2 июля мобильная ярмарка «Наша рыба» будет гостить в Кандалакше.

Торговать рыбой и морепродуктами будут с 11.00 до 18.00 на улице Первомайской, 32 (вблизи кинотеатра "Нива"), сообщает АНО "Мурманконгресс".

На центральной площади Кандалакши встанут два фудтрака «Камбуз», с прилавков которых можно будет приобрести готовые блюда и напитки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стали известны все хедлайнеры фестиваля "Териберка"-2022. На главной сцене выступят пять коллективов и исполнителей (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru