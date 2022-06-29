В Мурманске стало на 21 площадку для выгула собак меньше

Глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин подписал постановление, утверждающее новый список площадок для выгула собак.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин подписал постановление, утверждающее новый список площадок для выгула собак. Мест стало на 21 меньше.
Так, больше всего площадок убрали в Октябрьском округе -13 из 14, теперь выгуливать четвероного друга можно только у дома №11 на улице Радищева.
В Первомайском округе закрыли площадки по следующим адресам: Ледокольный, 5; Полярный Круг, 6; Достоевского, 3; Михаила Бабикова, 6. В Ленинском - на Приморской, 10; Заводской, 6; Чумбарова-Лучинского, 32/1; и вице-адмирала Николаева, 3 и 5.
Напомним: прошлой весной в областном центре проходила ревизия мест для выгула, специалисты изучали, какие из них еще актуальны, а где собачников нет. В январе-2022 мы опубликовали подробный список мест для выгула.
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