Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество29 июня 2022 11:10

В Мурманске стало на 21 площадку для выгула собак меньше

Больше всего порезали Октябрьский округ
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин подписал постановление, утверждающее новый список площадок для выгула собак.

Глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин подписал постановление, утверждающее новый список площадок для выгула собак.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин подписал постановление, утверждающее новый список площадок для выгула собак. Мест стало на 21 меньше.

Так, больше всего площадок убрали в Октябрьском округе -13 из 14, теперь выгуливать четвероного друга можно только у дома №11 на улице Радищева.

В Первомайском округе закрыли площадки по следующим адресам: Ледокольный, 5; Полярный Круг, 6; Достоевского, 3; Михаила Бабикова, 6. В Ленинском - на Приморской, 10; Заводской, 6; Чумбарова-Лучинского, 32/1; и вице-адмирала Николаева, 3 и 5.

Напомним: прошлой весной в областном центре проходила ревизия мест для выгула, специалисты изучали, какие из них еще актуальны, а где собачников нет. В январе-2022 мы опубликовали подробный список мест для выгула.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мурманская область вошла в число самых востребованных направлений внутреннего туризма. Больше всего гостей привлекают Хибины (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru