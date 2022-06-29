Простые вещи и чувства из детства: Дизайнер из Мурманска представила свою коллекцию на неделе моды в Москве

Крупнейшее культурное событие посетили более 1.6 миллиона зрителей. Фото: Sasha Gapanovich

Подошло к концу самое масштабное событие российской фэшн-индустрии - Московская неделя моды. В ней в том числе принял участие дизайнер из Мурманска Саша Гапанович. Она представила коллекцию «Единение», наполненную воспоминаниями о простых вещах и искренних чувствах из детства.

- Ручная вязка, рюши, работа с объемами и многослойность - знаковые штрихи, которые бренд "Sasha Gapanovich" всегда использует. Чтобы через одежду передать ощущение поношенности и устаревшей фактуры, дизайнер использовала необработанные швы и вываренную бязь. В коллекцию вошли вязаные пелерины, чепцы и джемперы, стеганые вещи гипертрофированных форм, пуховый жакет, платья и брюки сложного кроя, - рассказали PR-службе Московской недели моды.

Крупнейшее культурное событие посетили более 1.6 миллиона зрителей. Свое видение моды показали более 450 дизайнеров из разных уголков России.

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