У Дальних Зеленцов ищут затонувший в годы Второй мировой войны эсминец

В Баренцевом море участники научно-исследовательской экспедиции 1XPEDITION ищут затонувший эсминец, погибший в годы Великой Отечественной войны. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Баренцевом море участники научно-исследовательской экспедиции 1XPEDITION ищут затонувший эсминец, погибший в годы Великой Отечественной войны. Фрагмент корабля нашли на глубине 15 метров, что дает основания предположить, что поблизости могут быть и другие останки.

- По архивным сведениям, это случилось в 30 милях от населенного пункта Дальние Зеленцы, у поселка Рында. Эсминец затонул в январе 1945 года при проводке конвоя из Кольского залива в Архангельск, - сообщил «АиФ-Мурманск» координатор 1XPEDITION Сергей Куликов.

Информации об эсминце немного, в том числе, пока не известно его название.

Напомним: в этом году проходит второй сезон совместной экспедиции РГО и Северного флота по поиску затонувших в Баренцевом и Белом морях судов.

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