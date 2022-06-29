Следователи рассказали, как погиб мужчина, тело которого нашли дети в самом знаменитом недострое Мурманска

26 мая в недостроенном здании на проспекте Кольском в Мурманске дети нашли тело мужчины. Фото: Антон ЗАБИРОВ

26 мая в недостроенном здании на проспекте Кольском в Мурманске дети нашли тело мужчины. Сначала они думали, что за ними кто-то наблюдает, а потом поняли, что труп находится в вертикальном положении. Следователи закончили процессуальную проверку, возбуждать уголовное дело не стали.

- Смерть не носит криминальный характер, наступила из-за механической асфиксии, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области Алина Александрович.

Напомним: у озера рядом с Зареченском нашли тела погибших рыбаков - сына и отца.

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