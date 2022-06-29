Во дворе Мурманска водитель совершил нелепое ДТП

Водитель Volkswagen двигался рядом с подъездом и переехал ногу женщины, которая сидела на скамейке. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Около 9 вечера 28 июня во дворе дома №9 на улице Фестивальной произошло нелепое ДТП. Водитель Volkswagen двигался рядом с подъездом и переехал ногу женщины, которая сидела на скамейке.

- В результате ДТП женщина получила повреждение ноги и была обслужена в медицинском учреждении. Сотрудниками полиции проводится административное расследование по факту ДТП, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Напомним: утро 29 июня пьяный водитель такси устроил аварию с тремя машинами.

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