Во дворе Мурманска водитель совершил нелепое ДТП

Водитель Volkswagen двигался рядом с подъездом и переехал ногу женщины, которая сидела на скамейке.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Около 9 вечера 28 июня во дворе дома №9 на улице Фестивальной произошло нелепое ДТП. Водитель Volkswagen двигался рядом с подъездом и переехал ногу женщины, которая сидела на скамейке.
- В результате ДТП женщина получила повреждение ноги и была обслужена в медицинском учреждении. Сотрудниками полиции проводится административное расследование по факту ДТП, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.
Напомним: утро 29 июня пьяный водитель такси устроил аварию с тремя машинами.
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