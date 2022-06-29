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Происшествия29 июня 2022 9:05

Убивший человека отверткой и табуреткой мурманчанин пытался смягчить приговор

Ранее северянин был судим за тяжкое преступление
Ника СВЕТЛОВА
Ранее мурманчанин был судим за причинение тяжкого вреда женщины, которая потом умерла.

Ранее мурманчанин был судим за причинение тяжкого вреда женщины, которая потом умерла.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Житель Мурманска пытался оспорить приговор за убийство – ранее суд назначил ему 12 лет в колонии особого режима.

В январе прошлого года мужчина выпивал со знакомым в квартире, они поссорились, и обвиняемый стал избивать свою жертву. Сначала он ударил его четыре раза по голове кулаками, затем схватил табурет и бил им. Под конец северянин взял в руки отвертку и 11 раз вонзил ее в тело жертвы. От ран та скончалась на месте.

- Не согласившись с выводами суда о виновности, осужденный просил приговор отменить и оправдать его. С учетом мнения государственного обвинителя жалоба осужденного оставлена судебной коллегией Мурманского областного суда без удовлетворения, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Ранее мурманчанин был судим за причинение тяжкого вреда женщины, которая потом умерла.

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