Убивший человека отверткой и табуреткой мурманчанин пытался смягчить приговор

Ранее мурманчанин был судим за причинение тяжкого вреда женщины, которая потом умерла. Фото: Артем КИЛЬКИН

Житель Мурманска пытался оспорить приговор за убийство – ранее суд назначил ему 12 лет в колонии особого режима.

В январе прошлого года мужчина выпивал со знакомым в квартире, они поссорились, и обвиняемый стал избивать свою жертву. Сначала он ударил его четыре раза по голове кулаками, затем схватил табурет и бил им. Под конец северянин взял в руки отвертку и 11 раз вонзил ее в тело жертвы. От ран та скончалась на месте.

- Не согласившись с выводами суда о виновности, осужденный просил приговор отменить и оправдать его. С учетом мнения государственного обвинителя жалоба осужденного оставлена судебной коллегией Мурманского областного суда без удовлетворения, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Ранее мурманчанин был судим за причинение тяжкого вреда женщины, которая потом умерла.

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