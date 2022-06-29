Отчет губернатора Мурманской области о работе за 2021 год можно будет посмотреть онлайн

29 июня состоится традиционный отчет губернатора Мурманской области Андрея Чибиса о проделанной работе за 2021 год. Фото: Правительство Мурманской области
29 июня состоится традиционный отчет губернатора Мурманской области Андрея Чибиса о проделанной работе за 2021 год. Его заслушают депутаты облдумы.
Посмотреть выступление главы региона можно будет онлайн по ссылке.
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