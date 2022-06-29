Житель Мурманска отомстил мастеру по ремонту машин поджогом

Мужчина еще может обжаловать приговор. Фото: Алексей БУЛАТОВ

28-летний мурманчан не раз имел проблемы с законом, а недавно попал сразу под две уголовные статьи.

К нему обратился знакомый, которые предложил за 10 тысяч рублей выполнить грязную работу – поджечь чужую машину. Так он хотел отомстить мастеру, который, как казалось мужчине, плохо отремонтировал его авто. 7 декабря 2020 года они нашли Volkswagen Tiguan матсера на парковке, обвиняемый разбил камнем стекло, облил машину горючей жидкостью и бросил подожженые газеты. Ущерб составил более 733 тысяч рублей.

Втрое преступление он совершил через месяц. В разгар новогодних праздников – 6 января – северянин зашел в магазин и стал угрожать продавщице ножом, требуя денег. Женщина испугалась и отдала ему 16300 рублей. После задержанный сказал, что не хотел убивать продавщицу и даже не направлял в ее сторону нож, но эту версию он доказать не смог.

- Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 11 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

Мужчина еще может обжаловать приговор.

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