Протаранивший две машины на перекрестке в Мурманске таксист был пьян

Как сообщили очевидцы, таксист был пьян. Фото: Иван МАКЕЕВ

Утром 29 июня на перекрестке улиц Академика Книповича и Полярные Зори произошла авария с тремя машинами.

Geep и Renault Duster остановились на красный сигнал светофора, как в них влетело такси Uber. От удара машины выехали на пешеходный переход, к счастью, никто не пострадал.

Как сообщили очевидцы, таксист был пьян. Момент аварии попал на видео.

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