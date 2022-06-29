Задолженность по зарплате в Мурманской области составляет 14,6 миллиона рублей

Мурманскстат представил данные о задолженности по заработной плате в регионе на начало лета. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманскстат представил данные о задолженности по заработной плате в регионе на начало лета. Она составляет 14,6 миллиона рублей, ситуацию ухудшили две компании, в которых в общей сложности трудятся 617 человек.

- Наибольшая сумма отмечена в АО «10 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод» - 88,2% всей задолженности по заработной плате. ООО «Трансстрой» находится в процессе конкурсного производства, его задолженность составляет 11,8% от всей задолженности, - отметили в Мурманскстате.

Напомним: работодатели в Мурманской области стали предлагать зарплату меньше, чем раньше. www.murmansk.kp.ru/online/news/4807756/

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