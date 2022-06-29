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Происшествия29 июня 2022 7:48

Момент аварии с такси на перекрестке в Мурманске попал на видео

Машина врезалась в остановившиеся на красный сигнал светофора машины
Ника СВЕТЛОВА
Авто летело между рядами. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Авто летело между рядами. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Утро 29 июня на пересечении улиц Академика Книповича и Полярные Зори в Мурманске произошла авария с участием трех машин.

Две из них остановились на красный сигнал светофора, а третья – такси – врезалась на них на скорости. Авто летело между рядами.

Как сообщают очевидцы, водитель такси был очень пьян. Момент столкновения зафиксировали камеры наружного наблюдения и видеорегистраторы. К счастью, пострадавших нет. Из-за ДТп образовалась большая пробка.

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