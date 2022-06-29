В Мурманской области пластиковая разметка появится на 65 километрах дорог

Всего пластик будет использован на 65 километрах заполярных дорог и на 50 пешеходных переходах.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Мурманской области продолжаются работы по нанесению дорожной разметки. Где-то для этого используют эмаль, а где-то – холодный пластик, который держится на полотне в 2 раза дольше.
Всего пластик будет использован на 65 километрах заполярных дорог и на 50 пешеходных переходах. Такой метод опробовали в прошлом году, и он хорошо себя зарекомендовал.
- На нанесение дорожной разметки в 2022 года потратят 23,6 миллиона рублей. Все работы должны закончиться до 29 августа, - сообщает минтранс Мурманской области.
Напомним: в Мурманской области также продолжается ремонт дорог.
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