В Мурманске из-за аварии на улице Полярные Зори образовалась большая пробка

Утро 29 июня в Мурманске началось с аварии и возникшей из-за нее пробки. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Утро 29 июня в Мурманске началось с аварии и возникшей из-за нее пробки.

- Из-за аварии у "Охоты" собирается большая пробка на Полярных Зорях в сторону КТМ. Лучше поискать объездные пути, - пишут в паблике «Мурманск ДТП ЧП» (18+).

Три машины столкнулись у пересечения улиц Академика Книповича и Полярные Зори. Два авто остановились на красный сигнал светофора, третий водитель не затормозил и ехал между полосами. К счастью, пешехода не пострадали – от удара машины выехали на пешеходный переход.

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