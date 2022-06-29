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Общество29 июня 2022 6:37

В центре Мурманска на 17 часов ограничат движение

Пропустят только машины со спецпропуском
Ника СВЕТЛОВА
В центре Мурманска не везде можно будет парковаться.

В центре Мурманска не везде можно будет парковаться.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

29 июня водителей ждут неудобства в центре Мурманска. Как сообщили в администрации города, с полуночи до 17.00 нельзя будет проехать, парковаться и останавливаться на улице Воровского от проспекта Ленина до улицы Софьи Перовской.

Напомним: в июле ограничат движение по части Кольского проспекта.

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