В центре Мурманска на 17 часов ограничат движение

В центре Мурманска не везде можно будет парковаться.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
29 июня водителей ждут неудобства в центре Мурманска. Как сообщили в администрации города, с полуночи до 17.00 нельзя будет проехать, парковаться и останавливаться на улице Воровского от проспекта Ленина до улицы Софьи Перовской.
Напомним: в июле ограничат движение по части Кольского проспекта.
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