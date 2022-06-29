В Апатитах у жилого дома загорелась машина

пожар ликвилировали менее чем за полчаса. Фото: МЧС по Мурманской области

Вечером 28 июня в Апатитах на улице Фестивальной у дома №8а загорелась машина. Сообщение о пожаре поступило в 22.12 по системе «112». А уже в 22.37 пожарные его ликвидировали.

- Огнем повреждены моторный отсек, лобовое стекло, приборная панель и внутренняя обшивка салона на площади 2 квадратных метра, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

В пожаре никто не пострадал.

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