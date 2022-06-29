17-летний подросток раскладывал по Мурманску амфетамин

17-летний мурманчанин искал "закладки" с наркотикам. Фото: СКР по Мурманской области

В Мурманске будут судить 17-летнего подростка как сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области, его обвиняют по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт психотропных веществ, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

В апреле этого года подросток нашел в Telegram мужчину, который предложил ему участвовать в продаже наркотиков. Он подсказал ему координаты тайников на улице Адмирала Лобова. В них подросток нашел шесть закладок амфетамина.

- В этот же день молодой человек разместил закладки с 5 свертками с запрещенным веществом на территории Ленинского округа города Мурманска. В ходе размещения 6 свертка молодого человека задержали сотрудники полиции, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

Свою вину мурманчанин признал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мурманская область вошла в число самых востребованных направлений внутреннего туризма. Больше всего гостей привлекают Хибины (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru