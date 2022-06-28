В Белокаменке затопили док. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Белокаменке затопили док. Так прошли испытания специализированной плавучей платформы (ОГТ – основание гравитационного типа) высотой с пятиэтажный дом.

- Мы заполняем док на высоту девять метров для того, чтобы проверить нижнюю плиту основания. При этом у нас все отсеки внутри ОГТ пустые. Масса ОГТ самой и технологической линии из верхних модулей позволяет выдерживать прижимную силу, чтобы не допустить отрыва ОГТ, - цитирует ГТРК «Мурман» руководителя строительства основания гравитационного типа завода «Арктик СПГ 2» Станислава Журавлева. Внутри платформы находятся два резервуара-хранилища для сжиженного природного газа и емкости для этана и конденсата.

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