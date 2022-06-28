В Мурманской области построят новую железнодорожную ветку

Заказчиком выступает «РЖДстрой», начальная стоимость работ с учетом НДС - 48,3 миллиона рублей.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
На сайте «Госзакупок» размещен тендер на выполнение комплекса строительно-монтажных работ
«Мурманск - Петрозаводск, строительство вторых железнодорожных путей общего пользования. Второй путь на участке Магнетиты - Блокпост 1391 км Октябрьской железной дороги».
Заказчиком выступает «РЖДстрой», начальная стоимость работ с учетом НДС - 48,3 миллиона рублей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мурманская область вошла в число самых востребованных направлений внутреннего туризма. Больше всего гостей привлекают Хибины (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru