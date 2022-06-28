В Мурманской области построят новую железнодорожную ветку

Заказчиком выступает «РЖДстрой», начальная стоимость работ с учетом НДС - 48,3 миллиона рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На сайте «Госзакупок» размещен тендер на выполнение комплекса строительно-монтажных работ

«Мурманск - Петрозаводск, строительство вторых железнодорожных путей общего пользования. Второй путь на участке Магнетиты - Блокпост 1391 км Октябрьской железной дороги».

Заказчиком выступает «РЖДстрой», начальная стоимость работ с учетом НДС - 48,3 миллиона рублей.

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