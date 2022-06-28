80 лет назад погиб автор строк «Мурманск, город мой широкоплечий»

В память о поэте в столице Заполярья назвали улицу. Фото: lexicon.dobrohot.org/

Всего 20 лет было Александру Подстаницкому, когда на фронте оборвалась его жизнь. Несмотря на такой короткий отведенный ему срок, он успел оставить после себя прекрасный строки, которые помнят мурманчане : «Мурманск - город мой широкоплечий».

Александр Подстаницкий погиб 28 июня 1942 года в воздушном бою.

– После окончания школы мурманский поэт успел поработать в редакциях нескольких газет, а затем отправился на учебу в Омскую авиашколу. Обучение ему пришлось закончить раньше срока: началась война. Перед отправкой на фронт Александр написал в письме маме: «В бой пойду с радостью, ибо надо бить врага так, чтобы он никогда больше не сумел поднять головы. У нас на это хватит сил! Все мои товарищи дышат ненавистью к немцам — будем драться до победы», - вспоминает глава Мурманска Игорь Морарь.

В память о поэте в столице Заполярья назвали улицу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мурманская область вошла в число самых востребованных направлений внутреннего туризма. Больше всего гостей привлекают Хибины (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru