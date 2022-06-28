Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 июня 2022 13:19

«Шепните ему, что так делать не надо». Машину водителя-рецидивиста ругают мурманчане

Жители Мурманска осудили наглую парковку на тротуаре
Ника СВЕТЛОВА
Даже мелкое правонарушение могут снять на телефон и выложить в сеть. Фото: vk.com/pvm51

Даже мелкое правонарушение могут снять на телефон и выложить в сеть. Фото: vk.com/pvm51

В наше время нарушать закон - себе дороже. Даже мелкое правонарушение могут снять на телефон и выложить в сеть.

Так поступили с водителем-рецидивистом в Мурманске, который припарковался у пешеходного перехода на тротуаре.

– Безнаказанность рождает беззаконие. Регулярно вижу эту машину припаркованной там. Хотя прямо за ней парковка. Шепните товарищу, что так не стоит делать, написал анонимный автор в паблике «Подслушано Мурманск | ПВМ №1».

Напомним: на реке Западная Лица рыбаки утопили машину.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мурманская область вошла в число самых востребованных направлений внутреннего туризма. Больше всего гостей привлекают Хибины (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru