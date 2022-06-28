В Апатитах молодые ученые смогут получать жилье на льготных условиях

Так, молодые ученые будут получать жилье вне очереди, как учителя или медработники. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Совет депутатов Апатитов принял важное решение - включить молодых ученых в категорию льготников, которые могут претендовать на особые условия найма жилья.

– Необходимостью принятия данного проекта решения Совета депутатов города Апатиты является привлечение и обеспечение жильем молодых ученых, работающих в научных организациях или образовательных организациях высшего образования, подведомственных ФИЦ КНЦ РАН, а также предоставление жилых помещений семьям с приемными детьми, - говорится в пояснительной записке к постановлению.

Так, молодые ученые будут получать жилье вне очереди, как учителя или медработники.

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