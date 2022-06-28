Разогнался до 174 км/ч, теперь будет пешеходом. В Карелии задержали лихача из Мурманской области

25-летний житель Мурманской области может стать пешеходом из-за жажды скорости. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

25-летний житель Мурманской области может стать пешеходом из-за жажды скорости. Северянам остановили автоинспекторы за то, что его спидометр Toyota показал 174 км/ч.

– Ранее водитель уже совершал административное правонарушение, предусмотренное ч. 4 и 5 ст. 12.9 КоАП РФ. Теперь, в соответствии с ч. 7 ст. 12.9, ему грозит лишение права управления транспортными средствами на срок один год, - сообщили в УГИБДД Республики Карелия.

Превышение скорости - самое частое нарушение правил ПДД в Карелии.

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