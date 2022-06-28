«Вода как в океане!». Северянам показали красоту, которую увидит не каждый человек [видео]

Северяне сравнили красоту подводного мира с океанской. Фото: Скриншот видео

Сколько именно на Кольском полуострове рек и озер, вряд ли кто-то скажет с точностью. Есть известные, например, Искандар, а есть такие, о которых мало кто слышал.

В паблике «ВПАЛАТКЕ51» (12+) опубликовали видео озера удивительной чистоты.

– Вы только посмотрите насколько чистая вода по дороге на Седъявр, - написал автор видео.

В комментариях уточняют, что рыбы в этом озере нет. Северяне сравнили красоту подводного мира с океанской.

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