В Мурманской области ищут массовку для съемок фильма

Северяне могут попасть в кадр - для проекта часто ищут массовку. Фото: Олег ЗОЛОТО

Этим летом в Мурманской области проходят съемки сериала «Заполярный вальс».

Напомним: сюжет строится вокруг девушки Алены, которая, разочаровавшись в карьере столичного хирурга, отце и перспективном женихе, решает изменить свою жизнь. И уезжает в родной северный город работать врачом в небольшую районную больницу.

Северяне могут попасть в кадр - для проекта часто ищут массовку. Так, сейчас нужны актеры на полный рабочий день.

– Съемки проходят в Мурманске и Мурмашах.

Нужны ответственные мужчины и женщины разного возраста. Все, кто хочет принять участие, пишите ФИО, город, телефон бригадиру, - рассказали в Центре развития кинопроизводства Мурманской области.

Напомним: в июне в Кировске стартовали съемки художественного фильма под названием «Летом асфальт теплый». Снимает его киностудия «Ленфильм»

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