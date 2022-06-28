В WhatsApp и Telegram появились саамские стикеры

Пользователям мессенджеров WhatsApp и Telegram стали доступны саамские стикеры. Фото: Полина Харыбина
Пользователям мессенджеров WhatsApp и Telegram стали доступны саамские стикеры. Создала их председатель Саамского собрания Самь Соббар, член Ассоциации кольских саамов и родовой общины коренного малочисленного народа саами «Лопарская» Полина Харыбина.
- Полина Харыбина является автором мобильного приложения «Самь килл» по изучению саамского языка. Приложение содержит разнообразные фразы и слова на кильдинском диалекте, которые используют в своем быту оленеводы, кочующие по тундре вместе с оленьими стадами, - сообщили в правительстве Мурманской области.
Скачать стикеры в WhatsApp можно по ссылке, для Telegram ссылка другая.
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