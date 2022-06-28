Житель Оленегорска украл телефон у заснувшего на улице мужчины

Вору грозит до пяти лет лишения свободы. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Житель Оленегорска решил отдохнуть на свежем воздухе, благо, погода в последние дни этому благоволит. Нечаянно мужчина задремал на скамейке на улице Советской, а когда проснулся, то понял, что из его кармана кто-то вытащил телефон стоимостью 8 тысяч рублей. Пришлось идти в полицию.

Вором оказался 51-летний ранее судимый северянин.

- Задержанный вину признал и рассказал полицейским, что, прогуливаясь по улице, увидел торчащий из кармана телефон у спящего на скамейке мужчины. Мысль похитить чужое имущество появилась у него спонтанно. Злоумышленник достал устройство, положил к себе в карман и спешно удалился. Гаджет он планировал продать, а деньги потратить на собственные нужды. В ходе обыска средство связи было обнаружено и возвращено законному владельцу, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Вору грозит до пяти лет лишения свободы.

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