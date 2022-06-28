В Мурманской области после двух дней жары будет похолодание

Синоптики дают осторожный прогноз, что на выходных тепло может вернуться. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На два дня в Мурманскую область вернулось лето. 28 и 29 июня столбик термометра может подняться до +29. Правда, греться придется недолго.

Уже с 30 июня в Заполярье снова начнет холодать, возможны дожди. Синоптики дают осторожный прогноз, что на выходных тепло может вернуться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мурманская область вошла в число самых востребованных направлений внутреннего туризма. Больше всего гостей привлекают Хибины (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru