Работодатели в Мурманской области стали предлагать зарплату меньше, чем раньше

Работодатели в Мурманской области стали предлагать соискатели зарплаты меньшего размера, чем еще несколько месяцев назад. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Работодатели в Мурманской области стали предлагать соискатели зарплаты меньшего размера, чем еще несколько месяцев назад. Об это свидетельствуют данные изучения рынка по СЗФО от компании hh.ru.

Так, средний показатель в январе 2022 года был 52 тысячи рублей, а сейчас – 51 тысяча. А вот аппетиты соискателей выросли с 53 до 56 тысяч рублей.

- Несмотря на то, что средняя предлагаемая зарплата в регионе составляет порядка 51 000 рублей, работодатели предлагают и более высокие заработки. Так, в 15% мурманских вакансий на данный момент доступен заработок от 100 000 рублей. Чаще всего высокооплачиваемую работу предлагают компании из таких отраслей как строительство, перевозки и логистика, автобизнес, добывающая отрасль, ритейл, тяжелое машиностроение, металлургия, - сообщили авторы исследования.

Напомним: для Мурманской области составили топ самых востребованных вакансий.

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