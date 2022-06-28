Следователи опознали тела двух мужчин, найденных у озера вблизи Зареченска

Точную причину смерти мужчин установит судмедэкспертиза. Фото: личный архив

На прошлой неделе стало известно, что у водоема в 20 километрах от Зареченска нашли тела двух мужчин. Следователи смогли установить их личности. Это пропавшие в конце мая жители Алакуртти - 39-летний Матвей Винокуров и 61-летний Александр Винокуров.

Они поехали на рыбалку на озеру Ориярви и перестали выходить на связь. Родные нашли их лагерь и лодку.

- По предварительной версии, смерть была не криминальной, - сообщила "КП"-Мурманск" старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

Точную причину смерти мужчин установит судмедэкспертиза.

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