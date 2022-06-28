Командующим Кольской флотилией стал Олег Шастов

Контр-адмирал Олег Шастов стал командующим Кольской флотилией. Фото: Минобороны

Контр-адмирал Олег Шастов стал командующим Кольской флотилией, составу его представил командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев.

- После окончания высшего военно-морского училища в 1994 году на Северном флоте он прошел должности от командира артиллерийской и минно-торпедной боевой части базового тральщика бригады кораблей охраны водного района до командира большого десантного корабля. В 2004 году окончил Военно-морскую академию имени Н.Г.Кузнецова, - сообщили в пресс-службе Северного флота.

Также он служил на Черноморском флоте, Балтийском флоте, был командиром Новороссийской военно-морской базы, заместителем командующего Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота. Награжден орденом Мужества.

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