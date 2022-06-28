В Мурманске на улице Траловой сбили пешехода

Пешехода сбили на улице Траловой. Фото: vk.com/murmansk_dtp
Около 8.30 28 июня на улице Траловой произошло ДТП с участием пешехода. Его сбили в районе дома №47.
- Водитель KIA допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте. Пешеход получил незначительные телесные повреждения и был осмотрен медицинскими работниками, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.
Напомним: 21 июня в Мурманске на улице Павлова водитель Datsun сбил пешехода.
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