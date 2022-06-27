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Общество27 июня 2022 14:45

В Мурманской области изменятся квитанции за отопление и подогрев воды

Северянам стоит обратить внимание на реквизиты
Ника СВЕТЛОВА
В июле в Мурманской области изменятся квитанции за отопление и горячую воду.

В июле в Мурманской области изменятся квитанции за отопление и горячую воду.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В июле в Мурманской области изменятся квитанции за отопление и горячую воду. Не все, а от "Мурманэнергосбыта".

- Прием платежей будет осуществляться на расчетный счет № р/сч № 40602810232160000002, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК». Квитанции за июнь 2022 жители получат с новыми реквизитами для оплаты. При этом в течение июля 2022 будет сохранена возможность оплаты по квитанциям, предъявленным ранее, путем считывания двумерного штрих-кода - платеж будет принят и автоматически перечислен по новым реквизитам, - сообщили в ресурсоснабжающей компании.

Северянам стоит быть внимательнее, особенно тем, у кого настроен автоплатеж. Напомним: Мурманская область пока что не будет переходить на новую систему оплаты за отопление.

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