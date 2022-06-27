Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 июня 2022 14:26

Подавший в воздухе сигнал бедствия самолет Мурманск - Москва приземлился

Сигнал поступил на десятой минуте полета
Ника СВЕТЛОВА
Угрозы для жизни людей не было.

Угрозы для жизни людей не было.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

27 июня самолет авиакомпании "Аэрофлот", летевший по маршруту Мурманск - Москва подал сигнал тревоги. Случилось это на десятой минуте полета. Борт благополучно совершил полет и приземлился в аэропорту "Шереметьево".

- Полет проходил в штатном режиме, уточнили в авиакомпании "Аэрофлот". При выполнении полета диспетчер ОВД попросил экипаж включить определенный код для проверки системы распознавания самолета, - пишет НТВ.

Угрозы для жизни людей не было.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стали известны все хедлайнеры фестиваля "Териберка"-2022. На главной сцене выступят пять коллективов и исполнителей (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru