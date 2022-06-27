Ловили рыбу, утопили машины. С рыбаками на реке Западная Лица произошла дорогостоящая неприятность

Вероятно, мужчины очень пожалели о таком решении. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Териберку считают чемпионом по числу утопленных машин. Обычно водители так хотят красивых фото и ярких впечатлений, что заезжают прямо на пляж, не задумываясь, когда будет прилив.

Но и другие водоемы становятся кладбищами для авто.

- Двое отчаянных рыбаков решили переплыть на автомобиле реку Западная Лица. Результат - на фото. Машину засадили, - пишет паблик "Мурманск ДТП ЧП" (18+).

Вероятно, мужчины очень пожалели о таком решении.

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