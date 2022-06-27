Сначала жара до +28 и грозы, потом снова холодно. В Мурманской области продолжатся температурные качели

Несмотря на колебания погоды, в лесах Заполярья запрещено разводить костры из-за повышенной степени пожароопасности. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Минувшие выходные наглядно показали, какой капризной может быть погода в Мурманской области: были и тепло, и грозы, и холодный ветер, и пасмурное небо. В ближайшее время погодные качели продолжатся.

Так, 28 и 29 июня на Кольский полуостров придет долгожданное тепло, столбик термометра будет находиться в отметке от +23 до +28.

- 30 июня ожидается прохождение холодного атмосферного фронта, местами кратковременные дожди, грозы, понижение температуры воздуха на севере области, - сообщили в гидрометцентре Мурманской области.

Несмотря на колебания погоды, в лесах Заполярья запрещено разводить костры из-за повышенной степени пожароопасности.

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