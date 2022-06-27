"А если кусок бетона на голову?". Жители Молочного каждый день рискуют жизнью уже два месяца, помощи пока нет

Жители Молочного пытаются обратить внимание на свою проблему. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жители Молочного пытаются обратить внимание на свою проблему. У подъезда №1 дома на улице Северной, 7 начала разрушаться опора козырька. Северяне переживают, что в один день конструкция просто рухнет.

- Второй месяц наблюдаю эту картину. Сделайте уже что-нибудь. Ведь не особо хочется чтобы бетон упал кому-нибудь на голову, - пожаловались жильцы в группе "ЖКХ-51: отзывы, советы, общественный контроль" (12+).

В 2012 году в Апатитах рухнувший козырек дома убил мальчика. Фото: vk.com/51jkh

В 2012 году в Апатитах рухнувший козырек дома убил мальчика.

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