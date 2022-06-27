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Общество27 июня 2022 14:04

"А если кусок бетона на голову?". Жители Молочного каждый день рискуют жизнью уже два месяца, помощи пока нет

Жители Молочного опасаются обрушения козырька подъезда на свои головы
Ника СВЕТЛОВА
Жители Молочного пытаются обратить внимание на свою проблему.

Жители Молочного пытаются обратить внимание на свою проблему.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жители Молочного пытаются обратить внимание на свою проблему. У подъезда №1 дома на улице Северной, 7 начала разрушаться опора козырька. Северяне переживают, что в один день конструкция просто рухнет.

- Второй месяц наблюдаю эту картину. Сделайте уже что-нибудь. Ведь не особо хочется чтобы бетон упал кому-нибудь на голову, - пожаловались жильцы в группе "ЖКХ-51: отзывы, советы, общественный контроль" (12+).

В 2012 году в Апатитах рухнувший козырек дома убил мальчика. Фото: vk.com/51jkh

В 2012 году в Апатитах рухнувший козырек дома убил мальчика. Фото: vk.com/51jkh

В 2012 году в Апатитах рухнувший козырек дома убил мальчика.

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