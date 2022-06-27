Летящий из Мурманска в Москву самолет подал сигнал тревоги в воздухе

Самолет авиакомпании "Аэрофлот", который следует по маршруту Мурманск - Москва подал сигнал тревоги в Мурманске. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Самолет авиакомпании "Аэрофлот", который следует по маршруту Мурманск - Москва подал сигнал тревоги в Мурманске.

- Самолет Airbus A320 после вылета из Мурманска в Москву подал сигнал тревоги на девятой минуте полета. Причина подачи сигнала устанавливается, - пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Борт не меняет курс, приземлиться он должен в Шереметьево ориентировочно в 16.20. Из Мурманска самолет вылетел в 14.15.

Напомним: похожая ситуация была в марте 2022 года, когда неизвестный сообщил об угрозе взрыва на борту.

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