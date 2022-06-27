Денег оставалось только на дорогу: водолаз помог семье из Мурманска достать со дна Онеги ключи от машины

В благодарность за помощь Дмитрий получил от северян крепкие обнимашки и мешок орехов. Фото: vk.com/belenikhin

Мурманчанке, которая возвращалась домой с юга с двумя детьми, помог карельский водолаз Дмитрий Беленихин. Остановившись на пару часов в Петрозаводске, семья случайно утопила ключи от машины - те оказались на дне Онеги. А денег оставалось только на дорогу...

Повезло, что хозяйке утопленных ключей помогли быстро найти профессионала, который тут же отправился на глубинные поиски.

- Женщина, не верившая в успешность водолазных работ, отрыдав свои пару часов, получила ключи, в которых даже не успела испортиться электроника. Хорошей дороги и привет Мурманску! - написал водолаз на личной странице в соцсетях.

В благодарность Дмитрий получил от северян крепкие объятия и и мешок орехов.

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